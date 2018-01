Afghanistan: Isis attacca l'accademia militare di Kabul, 5 morti

Non si ferma l'ondata di violenza in Afghanistan: appena due giorni dopo il sanguinoso attentato talebano con un'ambulanza-bomba che aveva fatto piu' di 100 vittime, l'Isis ha risposto in questa questa cruenta sfida del terrore sferrando un attacco kamikaze contro l'accademia militare a Kabul. L'attacco, cominciato all'alba locale (le 05:00, quando in Italia era ancora notte fonda), ha causato la morte di almeno cinque soldati e una ventina di feriti. Il commando armato, di almeno 5 uomini, ha tentato di entrare nella struttura, un immenso complesso di oltre 40 ettari situato nella parte occidentale della capitale afghana in cui vengono adestrati gli ufficiali dell'esercito. Due kamikaze si sono fatti esplodere all'esterno, mentre gli altri cercavano di entrare. Sono intervenute le forze speciali dell'esercito che hanno bloccato e isolato l'intera area adiacente. Lo scontro e' andato avanti per almeno 5 ore. Oltre ai due kamikaze esplosi, due altri terroristi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza, un quinto e' stato arrestato,. L'Isis ha rivendicato l'attentato mentre era ancora in corso. L'accademia militare Maresciallo Marshal Fahim era stata attaccata anche a ottobre e all'epoca erano morti 15 cadetti dell'esercito che stavano lasciando il complesso, situato a piazza Qambar. Nelle ultime due settimane, Kabul e' stata teatro di una serie di attentati, quasi giornalieri, il penultimo dei quali, sabato, e' stato il piu' grave da diversi mesi.