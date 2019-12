Africa, Macron manda in pensione il franco CFA. Nasce la moneta unica Eco

Otto Paesi dell'Africa occidentale insieme alla Francia hanno deciso di mettere fine al franco Fca che cedera' il passo a una nuova moneta unica, Eco. L'iniziativa è stata annunciata dal presidente ivoriano, Alassane Ouattara, da Abidjan, insieme al presidente francese Emmanuel Macron in visita. "Abbiamo deciso una riforma del franco Cfa con tre principali cambiamenti, tra cui il nome e la fine della centralizzazione del 50% delle riserve nel Tesoro francese", ha spiegato Ouattara. Soddisfazione espressa anche da Macron che ha celebrato una "grande riforma storica", salutando l'arrivo nel 2020 dell'Eco, nuova divisa comune per otto dei quindici Paesi dell'Ecowas, la comunita' economica dell'Africa occidentale (Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo).

Francia: Macron, "il colonialismo è stato un errore profondo"

"Il colonialismo e' stato un errore profondo, una colpa della Repubblica". Lo ha affermato il presidente francese, Emmanuel Macron, dalla Costa d'Avorio esortando a "costruire una nuova pagina". Il presidente francese, Emmanuel Macron, si e' appellato ai manifestanti che protestano contro la riforma delle pensioni, esortandoli ad avere "spirito di responsabilita'". "Gli scioperi sono giustificati, sono costituzionalmente protetti. Ma credo che ci siano momenti nella vita di una nazione in cui e' anche bene sapere come fare una tregua per rispettare le famiglie e la vita delle famiglie", ha sottolineato il capo dell'Eliseo da Abidjan dove si e' recato in visita. "Tutti capiranno che la tregua non significa accettazione o abbandono. Ma semplicemente lo spirito di responsabilita' e' il rispetto dovuto agli uomini e alle donne che a volte sono separati e vogliono ritrovarsi in questo momento di festa", ha aggiunto. "Spero che l'intelligenza collettiva trionfera'", ha concluso Macron.