Albania, i deputati dell'opposizione si dimettono in blocco

Il gruppo parlamentare del Partito democratico, principale formazione dell'opposizione albanese di centro destra guidata da Lulzim Basha non fara' piu' parte dell'Assemblea nazionale. La decisione e' stata presa oggi all'unanimita' dai 43 deputati democratici, (il parlamento albanese e' composto di 140 seggi) i quali hanno cosi accolto la proposta avanzata ieri sera da Basha. La mossa radicale "e' a sostegno di una soluzione politica per un governo transitorio, il quale dovrebbe intraprendere i necessari passi per garantire elezioni anticipate in rispetto agli standard internazionali", ha spiegato Basha al termine di una lunga riunione del suo gruppo parlamentare. La decisione avviene a seguito della violenta manifestazione dell'opposizione, lo scorso sabato, davanti al palazzo di governo, che ha visto ripetuti scontri fra gruppi di manifestanti che hanno assaltato a piu' riprese il palazzo di governo e le forze dell'ordine che hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni. Ancora incerta la posizione del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), il quale conta 18 deputati, il secondo piu' grande gruppo parlamentare dell'opposizione. La maggioranza del premier socialista Edi Rama, con 78 seggi, sembra al momento non preoccuparsi. Secondo i media albanesi, durante la riunione di oggi del suo gruppo parlamentare, Rama avrebbe chiesto ai suoi di proseguire normalmente i preparativi per le amministrative di fine giugno. Il prossimo giovedi', l'opposizione ha annunciato l'organizzazione di una nuova protesta di piazza.