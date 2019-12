Algeria, morto il capo di Stato maggiore Gaid Salah

E' morto a causa di un infarto il capo di stato maggiore dell'esercito algerino, Ahmed Gaid Salah, che aveva avuto un ruolo centrale nella fase transitiva dopo la rinuncia di Abdelaziz Bouteflika. Il potente capo dell'esercito e' deceduto all'eta' di 79 anni. Nella crisi post dimissioni di Bouteflika, aveva assunto il ruolo dell'uomo forte del Paese, placando le proteste della piazza e traghettando l'Algeria verso il voto che ha portato alla proclamazione di Abdelmadjid Tebboune. "Il vice ministro della Difesa e capo di stato maggiore dell'esercito e' morto lunedi' mattina in seguito a un attacco di cuore", ha fatto sapere la presidenza in una nota letta sulla tv di Stato. Da capo dell'esercito dell'Algeria da 15 anni e veterano della guerra per l'indipendenza contro la Francia, il generale era considerato come il guardiano del sistema dominato dai militari.

Quando Bouteflika lo nomino' nel 2004 a capo delle forze armate - la spina dorsale del regime opaco dell'Algeria - divenne uno degli uomini piu' potenti del Paese nordafricano. Aveva sostenuto Bouteflika per anni fino a febbraio scorso, quando il presidente annuncio' che avrebbe corso per la rielezione, scatenando dimostrazioni senza precedenti. E all'inizio di aprile, proprio Gaid Salah aveva invitato il suo capo a dimettersi. Bouteflika lascio' il giorno stesso, consegnando nei fatti il Paese nelle mani del capo delle forze armate. Gaid Salah ha sfidato i manifestanti insistendo per le elezioni presidenziali per il 12 dicembre, vinte poi da Tebboune ritenuto vicino alle forze armate. Il presidente ha decretato tre giorni di lutto nazionale e ha nominato il comandante delle forze terrestri Said Chengriha capo di stato maggiore a interim.