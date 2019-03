Algeria: quarto venerdì di protesta nelle piazze: "Elezioni subito"

Mobilitazione in Algeria, quarto venerdì consecutivo di protesta. Miglia in piazza contro il regime. Nel paese nordafricano non si riscontravano eventi di massa simili da vent'anni. L'obiettivo è naturalmente il presidente Bouteflika, che ha annunciato sì di rinunciare a candidarsi per un quinto mandato, ma ha anche rinviato le elezioni a data da destinarsi. Gli algerini occupano le piazze, da una parte festeggiano per la decisione di Bouteflika, dall'altra protestano perche temono che il rinvio delle elezioni significhi prendere tempo per fare un rimpasto di governo. Proteste accese nelle principali città dell'Algeria. Gli algerini non cedono.