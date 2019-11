Alibaba si espande in Africa: tre accordi con l'Etiopia per un eWTP hub

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed, il fondatore del gruppo Alibaba Jack Ma, e il direttore del gruppo Alibaba e il presidente e CEO del gruppo Ant Financial Services hanno assistito alla firma di tre memorandum of understanding tra il governo etiope e Alibaba che istituisce un hub eWTP in Etiopia. L'hub eWTP (piattaforma di commercio mondiale elettronico) ha lo scopo di consentire il commercio transfrontaliero, fornire servizi logistici smart, aiutare le piccole e medie imprese (PMI) etiopi a raggiungere la Cina e altri mercati e fornire formazione ai talenti locali.

L'Etiopia mira a costruire un'economia digitale dinamica e in crescita che contribuisca in modo significativo alla crescita economica generale nel paese. eWTP è un'iniziativa globale multi-stakeholder guidata da Alibaba che promuove il dialogo pubblico-privato al fine di sostenere un commercio globale più inclusivo che utilizza la tecnologia e l'innovazione sotto il profilo delle policies per offrire maggiori opportunità a PMI, donne e giovani.

L'Etiopia è il secondo paese in Africa a stabilire un hub eWTP e questa nuova partnership si basa sul successo di altre partnership eWTP in Asia (Cina e Malesia), Europa (Belgio) e Africa (Ruanda), stabilite negli ultimi due anni. Con l'aumentare del numero di Hub eWTP, si spera che il commercio aumenterà tra gli Hub, offrendo nuove opportunità al commercio globale.

Il ministro per l'innovazione e la tecnologia etiope Getahun Mekuria ha dichiarato: "La firma dell'accordo sull'hub eWTP dell'Etiopia è un passo importante nello sviluppo dell'economia digitale del paese. Questo impegno contribuirà notevolmente all'agevolazione degli scambi e all'apertura dei mercati alle PMI non solo in Etiopia ma nella regione in generale. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con Alibaba Group e CCCI per realizzare gli obiettivi della piattaforma che ha il potenziale per trasformare la vita di molti".

"È un onore collaborare con il governo dell'Etiopia per creare l'hub Etiopia eWTP", ha dichiarato Eric Jing, direttore del gruppo Alibaba e presidente e CEO del gruppo Ant Financial Services. "Continueremo a sostenere la creazione di un'economia globale più inclusiva e abilitata per via digitale, in cui le piccole imprese possono partecipare al commercio globale. Non vediamo l'ora di lavorare insieme con imprenditori e PMI dell'Etiopia e di altre nazioni africane per cogliere le opportunità offerte dall'era digitale".

La prima grande iniziativa per il partenariato eWTP in Etiopia sarà lo sviluppo di un hub commerciale digitale multifunzione che fungerà da gateway per i prodotti etiopi verso la Cina, un centro per il commercio elettronico transfrontaliero e il commercio in Africa e un centro di formazione. China Commodities City International (CCCI) collaborerà con Alibaba nello sviluppo dell'hub eWTP. La Alibaba Business School implementerà la parte relativa al rafforzamento delle capacità e alla formazione della partnership, che consiste in una serie di programmi, inclusi programmi specializzati per imprenditori, leader aziendali e docenti universitari etiopi.

La visione dell'eWTP è quella di sviluppare nuove partnership, tecnologiche e di policy per consentire un commercio globale più inclusivo. L'iniziativa eWTP è stata citata come una delle principali raccomandazioni di policy del Business 20 (B20) e inclusa ufficialmente nel comunicato dei leader del vertice del G20 del 2016.