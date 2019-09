Amazzonia, Bolsonaro diserta il summit ma glielo ha ordinato il medico

Amazzonia, Bolsonaro salterà il summit: ordine del medico

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro salterà il summit regionale sugli incendi che stanno devastando l'Amazzonia. Lo ha reso noto un portavoce, Otavio Rego Barros, segnalando che è un ordine del dottore in vista dell'intervento chirurgico al quale deve sottoporsi la prossima settimana. Il Brasile potrebbe inviare un rappresentante al posto di Bolsonaro o chiedere di rinviare il vertice.

Bolsonaro sarà sottoposto ad un intervento chirurgico domenica prossima a San Paolo per correggere un'ernia collegata alla ferita riportata il 6 settembre del 2018 quando venne accoltellato durante la campagna elettorale. E' la quarta operazione da quando è stato accoltellato e avrà bisogno di 10 giorni per riprendersi.

Bolsonaro aveva detto che avrebbe difeso la sua politica sull'Amazzonia anche da una sedia a rotelle se necessario durante l'Assemblea Generale dell'Onu. Al Brasile viene tradizionalmente riservato il primo discorso dell'Assemblea in calendario il 24 settembre. Bolsonaro ha accusato i leader di Francia e Germania di mentalità colonialista dopo l'offerta di aiuti da 20 milioni di dollari concordata al G7 per combattere gli incendi in Amazzonia.