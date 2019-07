Anche la Grecia svolta a destra. Mitsotakis verso la maggioranza

Se i primi exit poll saranno confermati dallo scrutinio, la Grecia di avvia verso una maggioranza assoluta alla destra con il partito conservatore Nea Dimokratia che potrebbe formare un governo monocolore. In base ai primi rilevamenti il partito di Mitsotakis otterrebbe infatti tra i 155 ed i 167 seggi sui 300 totali in parlamento.

Mitsotakis risulta in testa con una percentuale tra il 38 e il 42 per cento dei consensi. Syriza, del premier uscente Alexis Tsipras, avrebbe ottenuto tra il 26,5 e il 30,5 per cento dei consensi. Secondo stime riportate da Kathimerini, Nuova Democrazia dovrebbe conquistare tra i 155 e i 167 dei 300 seggi parlamentari, Syriza tra 77 e 82.

Secondo l'exit poll condotto per tutte le emittenti greche, l'alleanza di centrosinistra Movimento per il cambiamento (KINAL) si aggirerebbe tra il 6 e l'8 per cento, davanti al Partito comunista greco (KKE), che dovrebbe ottenere tra il 5 e il 7 per cento. I neofascisti di Alba Dorata avrebbero conquistato tra il 2,8 e il 4,8 per cento dei voti, mentre MeRA25, il partito anti-austerità dell'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, otterrebbe tra il 3 e il 5 per cento dei consensi.