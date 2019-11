Apple si piega alla volontà di Mosca: sulla mappa la Crimea è territorio russo

Apple cede a Mosca, sulle sue app la Crimea è russa

La Crimea comparirà su Apple maps come territorio russo. Il colosso americano ha ceduto alle richieste di Mosca di mostrare la Crimea come parte della Federazione russa. La Russia ha annesso la penisola sul Mar Nero nel 2014, attirandosi la condanna della comunità internazionale e le sanzioni di Usa e Ue. Su Apple Maps e Weather, la Crimea ora appare come parte del territorio russo se si accede alle app dalla Russia; se invece ci si connette da qualsiasi altro posto, la penisola contesa appare come parte di nessuno Stato.

Apple cede a Mosca, il gigante americano non ha rilasciato commenti

E' stata la Duma di Stato ad annunciare per prima in un comunicato che "la Crimea e Sebastopoli ora appaiono sui device Apple come territorio russo". Mosca considera la città portuale di Sebastopoli, in Crimea, come una regione separata. Apple era in negoziati con la Russia da diversi mesi su quello che la Duma ha descritto come "un'inesattezza" nel modo di definire la Crimea. Il colosso di Cupertino, inizialmente, aveva proposto di mostrare la penisola come un territorio indefinito, né di Russia né di Ucraina. Apple non ha ancora motivato o commentato la sua scelta.