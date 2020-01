Argentina, Fmi incontra il ministro dell'Economia Guzman

ARGENTINA: FMI INCONTRA MINISTRO ECONOMIA GUZMAN

"Julie Kozack, vicedirettore del Dipartimento dell'emisfero occidentale del FMI, e Luis Cubeddu, capo missione del Fmi per l'Argentina, hanno tenuto oggi a New York un incontro molto produttivo con il Ministro dell'Economia Guzman.Lo scambio è stato un'opportunità per continuare il dialogo in corso e ascoltare dal Ministro i piani economici delle autorità argentine e scambiare opinioni sull'analisi della sostenibilità del debito". Il sottolinea il portavoce capo del Fondo monetario internazionale Gerry Rice.

"Entrambe le parti hanno ribadito la loro disponibilità a continuare le discussioni nelle prossime settimane, anche il 5 febbraio quando la direttrice operativa del Fmi Kristalina Georgieva incontrerà il Ministro Guzmán a margine di un seminario organizzato dal Vaticano. Inoltre, a febbraio è prevista una missione tecnica del Fmi a Buenos Aires per continuare lo scambio di opinioni sui piani macroeconomici e sulla sostenibilità del debito", ha concluso Rice.