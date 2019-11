Assange, la Svezia archivia le indagini per stupro sul fondatore di Wikileaks

Wikileaks: Svezia archivia indagini su Assange per stupro

La procura svedese ha archiviato le indagini preliminari sulle accuse di stupro mosse contro il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, per un caso risalente al 2010. Il pubblico ministero ha spiegato di ritenere le accuse "credibili" ma che non ci sono "prove abbastanza forti per formulare un'incriminazione". A maggio scorso, le autorita' svedesi avevano spiccato un mandato di arresto per presunto stupro contro il giornalista e attivista, dopo che era stata annunciata la riapertura del caso, gia' archiviato due anni fa. Assange, al momento, si trova nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh (sud-est di Londra); il giornalista e' stato arrestato ad aprile scorso dalla polizia britannica, presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dopo che Quito aveva revocato l'asilo, concessogli nel 2012 per evitare l'estradizione in Svezia.

E' stato poi condannato a 50 settimane di carcere, lo scorso maggio, per aver violato le condizioni della liberta' vigilata. Il suo futuro sara' scritto a partire dal 24 febbraio del prossimo anno, quando nel tribunale londinese di Westminister si terra' la prima udienza per decidere sulla richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti, che lo accusano di spionaggio. Per gli Stati Uniti il fondatore di Wikileaks ha messo in pericolo alcune fonti governative con la pubblicazione 250 mila cablogrammi e circa 500 mila documenti riservati relativi alle attivita' dell'esercito americano in Iraq e in Afghanistan. E' accusato di aver complottato con Chelsea Manning, responsabile della fuga di dati, che ha gia' trascorso sette anni in prigione.