Attacco terroristico Burkina Faso contro una Chiesa: 14 morti. Africa news

Attacco terroristico Burkina Faso: 14 morti in attentato a chiesa protestante nell'est

Sono almeno 14 le persone morte in un attacco a una chiesa protestante nell'est del Burkina Faso, regione presa di mira piu' volte dagli islamisti quest'anno. Lo ha riferito il governo, precisando che "uomini armati non identificati" hanno assaltato l'edificio religioso durante la messa domenicale nella cittadina di Hantoukoura, vicino al confine con il Niger.

Il terrorismo spaventa il Burkina Faso

I soldati sono a caccia dei responsabili, scappati dopo aver fatto "14 morti e molti feriti". Gli attacchi in Burkina Faso, che confina con Niger e Mali, sono iniziati nel nord ma si sono poi diffusi nell'est e nell'ovest del Paese nel 2018; la stessa capitale e' stata colpita tre volte. Secondo l'Onu, sono circa 500mila gli abitanti che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa delle violenze. Ex colonia francese per due terzi abitata da musulmani e un terzo cristiani, il Burkina Faso ha dovuto affrontare nell'ultimo anno un intensificarsi degli attacchi.