Attentato Mosca, l'uomo è una ex guardia di sicurezza. Aveva anche un ordigno

I media russi hanno identificato l'autore dell'attacco alla sede dell'intelligence russa (Fsb) a Mosca​. Sarebbe una ex guardia della sicurezza di 39 anni, proveniente da Podolsk, città ad una quarantina di chilometri dalla capitale. La notizia non trova al momento conferme ufficiali. Su Telegram è stata pubblicata una foto del presunto aggressore morto, un uomo con barba e occhiali e il volto insanguinato. Il tabloid Komsomolskaya Pravda e il canale televisivo Ren hanno riferito, citando una fonte investigativa, che l'uomo aveva un arsenale di sette pistole che possedeva legalmente.

Intervistato dal giornale, un istruttore di tiro a segno, Oleg Solovich, ha detto che l'uomo "non era bravo a sparare". Il tabloid ha intervistato anche una donna identificata come la madre del 39enne, la quale ha raccontato che il figlio aveva da poco smesso di lavorare, e che di recente "era solito parlare al telefono con alcuni arabi". Le conversazioni erano in inglese e lei non riusciva a capirle. Non solo. L'attentatore, secondo fonti dell'indagine, avrebbe anche posseduto un ordigno.