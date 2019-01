Attentato Strasburgo,altro che pazzo solitario: piano terroristico premeditato

DOPO L'ATTENTATO A STRASBURGO IL GOVERNO DISSE CHE NON ERA TERRORISMO

"Cherif Chekatt non faceva parte di alcuna rete e non ha avuto appoggi nella fuga dopo l'attacco". Parole di Christophe Castaner, ministro dell'Interno francese, pochi giorni dopo l'attentato ai mercatini di Natale di Strasburgo, avvenuto lo scorso 11 dicembre. Tesi poi subito sposata anche dal presidente Emmanuel Macron. Il colpevole Cherif Chekatt, ucciso poi in uno scontro a fuoco dalla polizia, era stato bollato da subito come un "lupo solitario" e il suo attacco ai mercatini di Natale era stato collegato all'irruzione fatta dalla polizia francese nella sua abitazione a Neudorf. Gli agenti volevano arrestarlo perché sospettato di omicidio, ma l'azione, durante la quale erano state rinvenute varie armi, andò a vuoto.

L'ATTACCO DI CHEKATT FU PREMEDITATO

Ora però emerge un'altra verità che getta un'ombra ancora più inquietante sulle forze investigative francesi, già nell'occhio del ciclone per la loro cronica difficoltà a far fronte alla minaccia jihadista. Non solo Chekatt era stato condannato più volte e per crimini diversi aveva ricevuto 27 condanne in Francia, Germania e Svizzera. Il 29enne di origine algerina autore dell'attentato avrebbe pianificato il tutto da tempo. E già dal 2015 aveva manifestato l'azione di mettere in pratica un piano omicida.

TROVATO UN VIDEO DI GIURAMENTO ALL'ISIS GIRATO 24 ORE DOPO IL BATACLAN

Gli investigatori, infatti, dopo alcune settimane di lavoro hanno scoperto che alla base dell'attacco di Strasburgo ci sono stati diversi preparativi. Sopralluoghi, video, armi. Chekatt avrebbe preparato tutto in diverso tempo e non all'ultimo momento. Non a caso gli investigatori hanno trovato un video in cui Chekatt si dichiara soldato dell'Isis e giura la sua fedeltà alla causa del gruppo terroristico. Un video che sarebbe datato addirittura 14 novembre 2015. Oltre tre anni prima l'attacco e, altro dato a dir poco inquietante, un solo giorno dopo l'attentato al Bataclan a Parigi. Nel video Chekatt esprimeva il suo odio per poliziotti, magistrati ed ebrei, promettendo di compiere un atto da martire in onore dello Stato Islamico e in risposta alle violenze perpetrate dalla Francia in Siria. Chekatt avrebbe confessato lo stesso piano omicida ad altri detenuti incontrati in carcere.

GOVERNO FRANCESE MESSO A NUDO DALL'INCHIESTA

Non solo. Chekatt si sarebbe adoperato per trovare le armi usate nell'attacco diversi mesi prima, almeno a settembre 2018, rivolgendosi ad alcuni ex compagni di carcere e manifestando già all'epoca l'intenzione di utilizzarle per un attentato. E, se resta ancora più di un dubbio sull'assenza di una rete alle sue spalle, tutto sembra ormai confermare che l'attacco di Chekatt fosse premeditato e di matrice terroristica. Il contrario di ciò che sosteneva il governo francese, messo ancora una volta a nudo sulla sua incapacità di garantire sicurezza al proprio Paese. Sembra proprio che la tesi "facile" del pazzo solitario che ha deciso di attaccare all'improvviso (tesi che fa comodo a chi deve garantire la sicurezza perché imprevedibile e obiettivamente pressoché impossibile da intercettare) non possa più essere sostenuta.