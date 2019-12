Australia, nuovo record di temperature: roghi alle porte di Sydney

Australia: nuovo record temperature, roghi alle porte di Sydney

Mentre continua l'emergenza incendi, con le fiamme arrivate alle porte di Sydney, l'Australia ha registrato un altro record storico della temperatura media: 41,9 gradi, la più alta di sempre. Il caldo e forti venti hanno contribuito al propagarsi delle fiamme: in New South Wales - lo Stato più popoloso del Paese, con 7 milioni di abitanti - continua a essere in vigore lo stato d'emergenza, che conferisce ai Vigili del fuoco il potere di controllare le risorse pubbliche, imporre evacuazioni, chiudere strade e bloccare l'erogazione di servizi come l'elettricità. I pompieri dispiegati per affrontare l'emergenza in News South Wales sono circa 1.700 ma secondo le autorità non sono sufficienti per tenere sotto controllo e arginale nuovi possibili rischi, mentre in alcune aree le previsioni parlano di temperature che arriveranno fino a 45°.