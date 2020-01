Austria,ufficiale:governo conservatori-verdi. Kurz leader più giovane al mondo

Il nuovo Governo austriaco prende forma. I negoziati di coalizione tra il Partito Popolare Austriaco (OeVP) del leader e designato cancelliere Sebastian Kurz e i Verdi sembrano ormai arrivati alla conclusione. La OeVP fornira' al governo undici membri mentre i Verdi avranno il vice cancelliere, che sara' Werner Kogler, e quattro ministeri. Le due forze di governo nomineranno ciascuno un segretario di Stato. Secondo i media austriaci sarebbero gia' designati i singoli ministri. In casa OeVP, Gernot Bluemel andrebbe a guidare il ministero delle Finanze, Karl Nehammer gli Interni, Klaudia Tanner la Difesa, Karoline Edtstadler gli Affari europei, Susanne Raab l'Integrazione, Elisabeth Koestinger l'Agricoltura e Margarete Schramboeck l'Economia. A capo del ministero della Pubblica Istruzione potrebbe tornare Heinz Fassmann. Alla OeVP spettera' anche il ministero degli Esteri. I Verdi designeranno Leonore Gewessler 'super ministro' all'Ambiente, traffico, infrastrutture, energia, tecnologia ed innovazione. Possibili candidati per i rimanenti ministeri, ovvero Giustizia, Cultura, Affari sociali e Salute, sono Rudi Anschober, Astrid Roessler, Alma Zadic, Eva Blimlinger e Josef Meichenitsch.

Austria: Kurz, ottimo accordo con Verdi dopo negoziati difficili

Un "risultato eccellente" arrivato dopo difficili negoziati per formare un governo di coalizione. Cosi' il leader del Partito Popolare Austriaco (OeVP), Sebastian Kurz, secondo il quale il suo partito e i Verdi, per la prima volta in un governo insieme, devono "costruire ponti" per formare un esecutivo per "il futuro dell'Austria". Kurz supererà dunque la finlandese Sanna Marin e diventerà a breve il leader di Stato più giovane al mondo.