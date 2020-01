Balcani, Kosovo ancora nel caos: niente governo, Usa cancellano missione

Il Kosovo è ancora senza un governo. Dopo diversi mesi dalle elezioni, avvenute lo scorso 6 ottobre, il piccolo paese balcanico è ancora in una situazione di stallo politico che sta rallentando anche il rilancio delle relazioni internazionali. L'inviato speciale Usa per il dialogo sul Kosovo Richard Grenell ha annullato una prevista visita a Pristina, poiche' non e' stato ancora formato il nuovo governo kosovaro e non c'e' nessuno con cui parlare e al quale trasmettere il messaggio dell'amministrazione americana. Eppure ci sono forti apettative della comunita' internazionale per il nuovo esecutivo in Kosovo, condizione per una possibile ripresa del dialogo fra Pristina e Belgrado avendo come obiettivo un accordo finale.