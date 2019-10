Bangladesh: 19enne bruciata viva a scuola, 16 condannati a morte

Un tribunale del Bangladesh ha condannato a morte 16 persone per l'omicidio di una studentessa di 19 anni bruciata viva in aprile. Nusrat Jahan Rafi era stata cosparsa di benzina e dato alle fiamme dopo aver rifiutato di ritirare una denuncia per molestie sessuali contro il preside della scuola che frequentava. "Il verdetto dimostra che nessuno riuscirà a cavarsela con un omicidio in Bangladesh. Abbiamo lo stato di diritto", ha dichiarato il procuratore Hafez Ahmed ai giornalisti dopo il verdetto in un'aula di tribunale affollata.