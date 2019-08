Biden fuori chiederebbero i dem. Sara' vero?

Qualche volta si sente parlare di una notizia che forse non e' notizia. Una di quelle voci che gli americani amano definire "allegedly",secondo quanto si asserisce... Bene, secondo quanto ho sentito da persone che stimo,persone che sono a conoscenza di trame,soprattutto politiche, i candidati democratici alla presidenza hanno presentato un documento, firmato da tutti, ,alla direzione generale del partito democratico, nel quale chiedono di suggerire a Joe Biden di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Nel documento si spiegherebbe cosi' il motivo della richiesta: Biden e' stanco, commette spesso errori che danneggiano i democratici. e dovrebbe lasciare il posto ai giovani. La direzione nazionale del partito ha risposto alla mia richiesta con un "no comment" deciso. Se la notizia e' vera,sarebbe la prima volta che i candidati alla presidenza fanno "gruppo" e danno addosso a un loro collega, di un candidato finora in cima alla lista dei pretendenti. Bisognera' vedere se la notizia e' "alleged", oppure un ballon d'essai di un burlone.