Biden-Sanders come zucchero e sale nel caffè

Finora nessuno smentisce ufficialmente se c'e' stata richiesta da parte dei dem candidati di fare fuori Biden, considerato vecchio e capace di fare grossi errori che creano problemi al partito democratico. In molti hanno ricordato sui giornali della sinistra USA, quanto Barack Obama disse del suo vicepresidente:"Quante volte ancora Biden dira' stupidaggini.?" Tuttavia, il Washington Post ha scritto che se le elezioni fossero oggi, Biden batterebbe Trump di dieci punti. Non e' dello stesso parere Reuters,che con un recente poll ha messo in evidenza che il 47 degli elettori "registrati" vedono Trump al 48 per cento, dal 32 di mesi fa. Mentre Biden scivola dal 32% al 22. Forse Biden-Sanders insieme? Sarebbe come mettere nella tazza di caffe' zucchero e sale insieme.