Bolivia: 30 feriti negli scontri contro la rielezione di Morales

Una trentina di feriti, tra cui uno colpito da un proiettile, in scontri tra polizia e oppositori per le strade della città boliviana di Santa Cruz (est) dopo la contestata rielezione del presidente Evo Morales, ha riferito un funzionario. "Abbiamo circa 30 persone ferite, ci sono persone gravemente ferite nell'ospedale che viene operato. Uno ha una ferita da proiettile, un altro ha una ferita d'arma da taglio e altre ferite gravi", ha detto il segretario alla sanità del governatorato di Santa Cruz, Oscar Urenda. Ci sono stati scontri anche in altre città boliviane, come La Paz e Cochabamba (centro), con alcuni feriti, secondo i media locali.

Il settore 'Plan Tres Mil' di Santa Cruz, la città più prospera della Bolivia e roccaforte dell'opposizione, è stato l'epicentro di violenti scontri con pietre e bastoni causati dallo sciopero e dai blocchi stradali per protestare contro la rielezione di Morales per un quarto mandato dopo che le elezioni contestate si sono svolte il 20 ottobre. A Cochabamba ci sono stati incidenti che hanno lasciato quattro feriti, secondo il giornale della città. A La Paz, dove c'è stato un blocco parziale delle strade, ci sono stati scontri tra manifestanti dell'opposizione e i minatori filo-governativi provenienti da fuori città, facendo esplodere piccole cariche di dinamite, causando paura tra la popolazione. Anche in altre città si registrano scioperi e blocchi stradali, come a Potosí (sud-ovest), Sucre (sud-est), Tarija (estremo sud) e Trinidad (nord-est).

Il governo afferma che la violenza sociale ha come sfondo un tentativo di colpo di stato contro Morales. Morales, al potere dal 2006, ha vinto le elezioni al primo turno secondo il controverso conteggio ufficiale con il 47,08% dei voti. Il suo rivale Carlos Mesa ha vinto 36.51 e la legge dichiara vincitore il primo se ottiene 10 punti di vantaggio sul secondo.