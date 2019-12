Bolivia, Morales chiede asilo all'Argentina peronista

BOLIVIA: MORALES ARRIVA IN ARGENTINA, PER MINISTRO ESTERI CHIEDERA' ASILO

L'ex presidente boliviano, Evo Morales, è arrivato in Argentina dove potrebbe chiedere asilo politico. Lo ha detto lo stesso ministro degli Esteri del nuovo governo argentino, Felipe Sola. "E' venuto per restare, qui si sente meglio", ha detto in un'intervista alla televisione Tn. Dopo essere stato costretto alle dimissioni dalle proteste contro la sua rielezione, e da quello che lui ha definito 'un golpe', il 12 novembre scorso Morales si era rifugiato in Messico dove gli è stato concesso asilo politico. Anche il nuovo presidente argentito, Alberto Fernandez, che si è insediato martedì, ha offerto asilo al leader della sinistra boliviana che preferirebbe ora rimanere in Argentina, più vicina alla Bolivia, per mantenere i contatti con il suo partito Mas. Morales è arrivato a Buenos Aires da Cuba dove si era recato per dei controlli medici. Ed in Argentina sono arrivati già tre settimane fa i due figli di Morales.

Anche il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha confermato di avere "parlato con Evo Morale che mi ha informato della decisione di trasferirsi a Buenos Aires". "Ha ringraziato con affetto il popolo ed il governo messicano per la loro generosità", ha aggiunto Ebrard su Twitter. Sola ha detto inoltre che il nuovo governo argentino non riconosce il governo ad interim conservatore boliviano, guidato dall'ex vice presidente del Senato Jeanine Anez, ed ha espresso la speranza che si svolgano presto nuove elezioni nel Paese. Il ministro degli Esteri argentino ha comunque detto che si aspetta che Morales non faccia dichiarazioni politiche mentre si trova in Argentina.