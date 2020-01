Bolivia, altro passo verso gli Usa. Anez rompe relazioni con Cuba e si candida

BOLIVIA: ROMPE RELAZIONI DIPLOMATICHE CON CUBA, PER SUA 'PERMANENTE OSTILITA''

Il governo ad interim della BOLIVIA ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Cuba, accusando l'Avana di aver dimostrato "permanente ostilità" verso il paese. Il ministro degli Esteri ad interim Yerko Nunez ha puntato il dito contro un tweet dell'omologo cubano Bruno Rodriguez che ha accusato la vicepresidente boliviana Jeanine Anez - autoproclamatasi presidente a novembre, dopo l'esilio di Evo Morales - di "servilismo" nei confronti degli Stati Uniti e di aver messo in atto un colpo di stato. "Il governo cubano ha sistematicamente danneggiato le relazioni bilaterali basate sul rispetto reciproco, non interferenza negli affari interni", ha dichiarato Nunez in conferenza stampa. Il ministro ha criticato "i recenti ed inammissibili commenti del ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Parrilla, la permanente ostilità ed i costanti attacchi di Cuba contro il governo costituzionale boliviano".

Bolivia, capo di Stato ad interim Añez si candida a presidenziali

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, ha annunciato la propria candidatura alle presidenziali del 3 maggio, indette dopo le dimissioni di Evo Morales, lo scorso novembre. Añez, presidente del Senato ed esponete della destra attualmente all'opposizione, aveva giurato l'incarico il 13 novembre; il 3 maggio sono in programma anche le elezioni politiche.