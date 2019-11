Bolivia, scontri tra agenti e sostenitori di Morales. 3 morti

Bolivia, tre morti negli scontri fra agenti e sostenitori di Morales

E' di tre morti il bilancio degli scontri di ieri tra le forze di sicurezza boliviane e sostenitori dell'ex presidente Evo Morale che avevano bloccato l'importante impianto per il carburante di Senkata per impedire che venisse rifornita la vicina La Paz. Per forzare il blocco dei sostenitori di Morales, sono stati usati carri armati ed elicotteri. Una trentina i feriti.

"E' stata constatata la morte a colpi d'arma da fuoco di Dayvi Posto Cusi di 31 anni. Chiediamo alle autorità di indagare", ha dichiarato in un primissimo momento un portavoce del Difensore del popolo, organo la cui missione è proteggere diritti e liberà in Bolivia. Nel Paese, da cui Morales è fuggito per rifugiarsi in esilio in Messico, si è autoproclamata presidente ad interim la senatrice d'estrema destra Jeanine Anez. Morales, i suoi sostenitori e varie organizzazioni e schieramenti politici anche all'estero parlano di colpo di stato.