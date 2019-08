Bolsonaro offende Brigitte Macron su Fb. E' crisi diplomatica Francia-Brasile

Si alzano ancora i toni dello scontro tra Brasile e Francia a causa della posizione molto dura assunta da Emmanuel Macron sugli incendi in Amazzonia. E in mezzo finisce anche la premiere dame, presa in giro dal presidente brasiliano per il suo aspetto fisico. Jair Bolsonaro ha commentato su Facebook il post di un utente di nome Rodrigo Andreaca, che aveva pubblicato una foto non ben riuscita di Brigitte, 66 anni, affiancata a un'immagine in cui la consorte di Bolsonaro, Michelle (37) appare particolarmente avvenente. "Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?", scrive Andreaca e sotto, fra i commenti, anche quello di Bolsonaro: "Non umiliarlo, hahaha (risate)". Nelle stesse ore il ministro dell'Educazione brasiliano Abraham Weintraub ha accusato: "Macron non è all'altezza del dibattito sull'Amazzonia. È solo un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese".