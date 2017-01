Yemen: uccisa Nora, figlia di 8 anni dell'ideologo di Al Qaeda, da un raid Usa



“La figlia di Shaykh Anwar Al-Awlaqi è morta martire nel raid Usa oggi in Yemen. Obama ha ucciso suo figlio e ora Trump uccide sua figlia”. Lo ha twittato il gruppo jihadista Al Maqalaat, dichiarando ufficialmente la morte di Nora, la figlia di 8 anni dell’ideologo di Al Qaeda Anwar al-Awlaki , nel primo bombardamento sotto la presidenza di Donald avvenuto domenica.

Nawar al-Awlaki, chiamata Nora, figura tra i civili uccisi nel raid, in cui sono decedute circa 30 persone, tra cui 10 donne e 3 bambini. Il padre della bambina era già stato ucciso da un bombardamento nel 2011. L'uomo era di origine yemenita ma nato in New Mexico. Si trattava di un imam potente, ritenuto un reclutatore e motivatore dell’Islam radicale. I servizi segreti ameircani lo reputavano un possibile successore di Osama Bin Laden.