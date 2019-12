Brasile, Bolsonaro chiude canale tv: "E' di sinistra, promuove il gender"

La scure ideologica di Jair Bolsonaro si abbatte anche sulla televisione con l'annuncio della fine della convenzione per la produzione per 'Tv Escola', il canale educativo nazionale accusato dal presidente di essere "totalmente di sinistra" e promuovere "ideologia di genere". "Conoscete la programma di Tv Escola? E' diseducativa - ha detto il presidente di estrema destra brasiliano parlando ai giornalisti - aveva una programmazione totalmente di sinistra, ispirata all'ideologia di genere. Soldi pubblici per l'ideologia di genere, questo deve cambiare". Il governo di Bolsonaro ha revocato la convenzione da 350 milioni di reali del ministero dell'Istruzione con l'Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp) che dal 1995 gestisce il canale televisivo. "Chi guarda Tv Escola? Nessuno, denaro gettato nella spazzatura", ha detto ancora il presidente.