Brasile, Bolsonaro in ospedale per esami su cancro alla pelle

Brasile: Bolsonaro, esami clinici per un cancro della pelle

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è sottoposto ad esami per un cancro della pelle. E' l'ultimo allarme per la salute del leader 64enne. Il presidente era stato seriamente ferito a coltellate alla fine della campagna elettorale dell'anno scorso. Da allora, la sua salute desta preoccupazioni e ha dovuto sottoporsi a una serie di interventi per curare le ferite che aveva subito nell'accoltellamento, l'ultimo intervento risale a settembre di quest'anno.

Con una benda sull'orecchio sinistro, Bolsonaro ha spiegato ai giornalisti, fuori dalla propria residenza, di essere stato da un dermatologo all'ospedale dell'Aeronautica a Brasilia. "Ho la pelle chiara, pesco molto, faccio attività all'aperto", ha detto. "Non so se faranno una biopsia" ha detto il presidente. "Mi hanno curato, mi hanno punzecchiato, mi hanno fatto l'anestesia. Mi sono addormentato. Ero così stanco che mi sono sdraiato sul divano e mi sono addormentato". "Per ora, (Hamilton) Mourao è ancora il vice presidente, si può essere sicuri", ha scherzato Bolsonaro. Il presidente aveva in programma un volo a Bahia per ieri sera per l'inizio della ristrutturazione dell'aeroporto, impegno che è stato annullato il giorno prima.