Brasile: Bolsonaro Jr. si unisce al movimento di Steve Bannon

Il "Movimento" di Steve Bannon conta da oggi su un nuovo affiliato: si tratta di Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. E' lui stesso a dare l'annuncio del suo ingresso nel movimento politico fondato dell'ex consigliere del presidente americano Donald Trump: "Sono molto orgoglioso di unirmi a Steve Bannon come leader del Movimento in Brasile, in rappresentanza delle nazioni latinoamericane", ha afferma Eduardo Bolsonaro in una dichiarazione diffusa dal gruppo politico americano. Consulente "strategico" della Casa Bianca fino all'agosto 2017, Bannon ha fondato "The Movement" in Europa con l'obiettivo di diffondere valori nazionalisti di estrema destra, con un occhio anche sulle elezioni europee del prossimo maggio. Avere tra le sue fila Bolsonaro Jr - 34 anni, deputato al congresso brasiliano tra le fila del partito social-liberale, ultraconservatore - fa parte "di un'agenda populista e nazionalista a favore della prosperita' e sovranita' dei cittadini in tutto il mondo". Il "Movimento" ha anche annunciato che terra' la sua prima conferenza annuale il prossimo marzo a Bruxelles.