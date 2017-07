Brasile, manifestazioni e scioperi contro il governo di Temer

Si sono registrati incidenti nella giornata di mobilitazione nazionale che ha contraddistinto il venerdì del Brasile. Proteste contro le misure di austerità imposte dal governo e contro il presidente Michel Temer, nell'occhio del ciclone per le accuse di corruzione, su cui la camera bassa voterà giovedì per il via libera a procedere. I sindacati avevano inizialmente lanciato un appello allo sciopero generale che era stato annullato per la bassa adesione.

Contrariamente alla grande mobilitazione avvenuta il 28 aprile scorso, infatti, i trasporti hanno funzionato normalmente e la circolazione non ha subito disagi in molte città. Problemi, invece, si sono verificati a Rio de Janeiro dove i manifestanti hanno bloccato alcune strade con barricate e bruciando pneumatici, con code lunghe anche decine di chilometri secondo il sito G1.

A San Paolo, la capitale economica del Paese, un gruppo di una ventina di persone ha costruito barricate per bloccare una via del centro e le forze dell'ordine hanno disperso i manifestanti con l'aiuto di granate stordenti. "Lo sciopero e le manifestazioni sono il mezzo che utilizziamo per fare pressioni e per negoziare seriamente con il governo", ha dichiarato Carlos Gonçalves, segretario generale del sindacato Força Sindical. In particolare i manifestanti protestano contro due misure messe in campo dal presidente Temer: la riforma delle pensioni e la liberalizzazione del mercato del lavoro che attendono il voto in Senato.