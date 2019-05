Brexit, May: "Possibile l'opzione di un nuovo referendum"

BREXIT, MAY: "NEL NUOVO ACCORDO C'E' LA POSSIBILITA' DI UN SECONDO REFERENDUM"

La premier britannica Theresa May presenterà ai primi di giugno alla Camera dei comuni un nuovo piano per la Brexit, "ultima chance" per i deputati, ha detto, per non uscire dall'Ue senza accordo con Bruxelles. "Stiamo facendo una nuova offerta per trovare un compromesso in Parlamento. E' l'unico modo di ottenere la Brexit", ha detto in un discorso a Londra in cui anticipa che nel testo ci sarà anche la possibilità, per i deputati, di approvare un secondo referendum sulla Brexit.

Ma il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, ha respinto la nuova proposta della premier britannica Theresa May per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, sostenendo che "sulle questioni fondamentali - unione doganale, mercato e protezioni ambientali - si tratta di un rimaneggiamento dello stesso vecchio cattivo accordo, respinto tre volte dal Parlamento". Per cercare di ottenere il via libera dei parlamentari, la May ha incluso nella bozza di legge, che verrà presentata ai primi di giugno, un voto sull'opportunità o meno di tenere un secondo referendum sulla Brexit, venendo così incontro alle richieste avanzate dai laburisti durante i colloqui, falliti la settimana scorsa. "Guarderemo con attenzione ai dettagli", ha aggiunto Corbyn, assicurando però che i laburisti "non sosterranno una versione rimaneggiata del vecchio accordo". "Ed è chiaro che questo governo debole e disintegrato non è in grado di rispettare i propri stessi impegni", ha concluso.