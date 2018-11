Brexit, "accordo tecnico" Bruxelles-Londra. Intesa sul confine irlandese

Un "accordo tecnico" sulla Brexit e' stato raggiunto tra Londra e Bruxelles. Lo riferiscono i media britannici. Gli ambasciatori dei Paesi Ue si riuniranno mercoledi' per studiare il testo, che e' stato inviato a Londra, dove nel pomeriggio di domani si riunira' il governo guidato da Theresa May.

La riunione del governo, ha confermato una nota di Downing Street, comincera' alle due del pomeriggio (le 3 in Italia). Sul tavolo vi sara', spiega la nota, "la bozza di accordo che i negoziatori hanno raggiunto a Bruxelles, e e saranno decisi i prossimi passi. I mnistri sono invitati a leggere il documento, in vista della riunione".

L'accordo e' stato raggiunto, in particolare, sul dossier irlandese, sebbene Simon Coveney, ministro dell'Interno irlandese, mostri cautela facendo sapere che "i negoziati sono ancora in corso e non sono stati conclusi". "I negoziatori - ha riferito un suo portavoce, la cui dichiarazione e' riportata dal Guardian - sono ancora impegnati sul testo e restano in piedi diversi nodi. Non commentiamo ulteriormente quanto trapelato ai media".