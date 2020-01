Brexit, c’è l’ok del Parlamento europeo. Von der Leyen: "Vi ameremo sempre"

Brexit, Parlamento europeo approva addio Londra da Ue

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. I voti favorevoli sono stati 621, i contrari 49, gli astenuti 13.

Brexit, Barnier: Gb partner e alleato ma difenderemo interessi Ue

"Continueremo senza aggressività ma difendendo fermamente gli interessi dell'Unione e dei suoi stati membri, pensando alle relazioni future: il Regno unito sarà un partner vicino e un alleato, opereremo per creare un quadro giuridico per consolidare questo partenariato". Lo ha detto il capo negoziatore Ue su Brexit, Michel Barnier, durante il dibattito al parlamento europeo sull'accordo di recesso del regno Unito. "Questo accordo dovrà essere attuato e questo è il compito che ci attende: dai diritti dei cittadini all'Irlanda dove la pace resta qualcosa di fragile", ha aggiunto Barnier.

Brexit, von der Leyen a Londra: vi ameremo sempre

"Noi vi ameremo sempre e non saremo mai lontani, viva l'Europa". Così la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen ha chiuso il suo intervento in aula al Parlamento europeo durante il dibattito su Brexit. Von der Leyen ha ricordato che a breve inizieranno i negoziati sul futuro delle relazioni tra Londra e Bruxelles, e ha aggiunto che Unione europea e Regno Unito "spero rimangano buoni amici e buoni partner: dobbiamo cooperare e unire le forze, vogliamo forgiare un partenariato forte e vedere come trattare il regno unito come paese terzo". "I funzionari britannici saranno sempre parte della nostra famiglia - ha aggiunto - e i deputati britannici che hanno dato il loro contributo al Parlamento e all'Unione avranno sempre la nostra gratitudine e il nostro rispetto. Rimaniamo vigili sull'accordo Irlanda del Nord e sul rispetto per i diritti dei cittadini - ha concluso - in pieno spirito di cooperazione".

Brexit, Boris Johnson ha in programma una celebrazione "rispettosa"



Il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che sarà "rispettoso" nelle sue celebrazioni di venerdì, quando il Regno Unito lascerà ufficialmente l'Unione europea, consapevole che la Brexit sta ancora dividendo il Paese. "Come tutti gli altri, farò una degna uscita dall'Unione europea", ha detto durante una trasmissione su Facebook in cui ha risposto alle domande del pubblico.

Il Regno Unito lascerà l'Unione europea alle 23 ora locale. Si prevede che l'evento sarà celebrato in tutto il Paese - anche al di fuori del Parlamento - ma sarà anche deplorato da molti che hanno votato contro nel 2016 dopo una controversa campagna referendaria. "Celebrerò in un modo che spero sia rispettoso della portata dell'evento, il che rende giustizia alla straordinaria impresa che il Regno Unito ha realizzato, ma anche consapevole dei sentimenti di tutti su ciò che facciamo", ha detto Johnson.