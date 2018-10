Brexit: comprare casa a Londra costa meno, a settembre calano i prezzi

VIVERE A LONDRA: COMPRARE CASA A LONDRA COSTA MENO

I prezzi delle case a Londra scendono: la paura della Brexit e l’imposta di registro sull'acquisto della seconda casa intacca il mercato immobiliare della capitale britannica.

Il prezzo medio di una casa a Londra è di 468.544 sterline, più del doppio della media nazionale. Secondo Nationwide, come riporta il The Guardian, i prezzi delle case a Londra sono diminuiti per il quinto trimestre consecutivo a causa dei prezzi elevati mantenuti sino ad ora, le variazioni delle imposte di registro e l'incertezza della Brexit. Così il prezzo medio di una casa a Londra è diminuito dello 0,7% nel terzo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a toccare 468.544 sterline. Un calo di prezzi che segue quello dell'1,9% nel secondo trimestre.

Nonostante la caduta, Londra rimane il posto più costoso per comprare casa, con prezzi medi più del doppio della media nazionale di £ 216.103.

COMPRARE CASA A LONDRA: SCENDE IL PREZZO DELLE CASE A LONDRA

Secondo gli analisti, Londra è diventata un punto debole nel mercato immobiliare del Regno Unito: un più alto tasso di imposta di registro sulle seconde case ha influenzato in modo negativo la voglia di comprare casa a Londra. E gli acquirenti internazionali tradizionalmente attratti dal mercato immobiliare londinese sono stati scoraggiati dall'incertezza che circonda i negoziati Brexit.

Robert Gardner, chief economist di Nationwide, ha affermato che dopo un lungo periodo in cui i prezzi sono aumentati più rapidamente sia Londra che altrove nel Regno Unito, ci si aspettava un periodo di calo. "Molto dipenderà ora da come si evolveranno le più ampie condizioni economiche, soprattutto nel mercato del lavoro, ma anche rispetto ai tassi di interesse", ha detto Gardner.

Nonostante le cadute del mercato immobiliare nella capitale britannica, i prezzi degli immobili a Londra sono solo del 3% inferiori ai massimi storici raggiunti all'inizio del 2017, e sono ancora del 50% più alti rispetto al 2007 prima della crisi finanziaria.