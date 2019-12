Brexit, Conte: "Accordo di libero scambio nel 2020. Allargare Ue sui Balcani"

Brexit: Conte, avremo accordo libero scambio entro 2020

"Siamo confidenti che avremo una Brexit ordinata e che avremo un accordo per il libero scambio entro il termine prefissato di dicembre 2020 con reciproca soddisfazione, sia per il Regno Unito sia per l'Unione europea". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il premier croato Plenkovic. La Croazia assumera' la Presidenza della Ue nel primo semestre 2020.

Ue: Italia e Croazia vogliono allargare a Skopje e Tirana

Italia e Croazia vogliono allargare l'Unione Europea a Nord Macedonia e Albania. Ne sono convinti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il premier croato, Andrej Plenkovic, che si sono incontrati oggi a palazzo Chigi. La Croazia sarà Presidente di turno della Ue nel primo semestre 2020. Conte e Plenkovic lavoreranno per "convincere" i Paesi più riluttanti.