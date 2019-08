Brexit, Corte scozzese respinge ricorso su stop a Parlamento

Il tribunale di Edimburgo ha respinto un ricorso per uno stop temporaneo alla sospensione del parlamento decisa dal premier Boris Johnson. Il caso non è però chiuso: il ricorso contro la sospensione verrà esaminato in un'ampia seduta martedì, riferisce la Bbc. Il ricorso è stato presentato da 75 deputati, fra cui la nazionalista scozzese Joanna Cherry e la leader liberaldemocratica Jo Swinson, secondo i quali il provvedimento di Boris Johnson è illegale e incostituzionale.

I ricorrenti chiedevano che, in attesa di una decisione, il tribunale decidesse uno stop temporaneo al provvedimento. Il giudice, Lord Doherty, ha ritenuto che non vi fosse "una necessità cogente" per lo stop immediato. Ma ha comunque anticipato a martedì la seduta per esaminare il caso, inizialmente fissata a venerdì. Secondo Doherty è interesse della giustizia e del pubblico che vi sia un rapido pronunciamento sulla questione. La sospensione del parlamento dovrebbe iniziare fra il 9 e il 12 settembre, protraendosi poi fino al 14 ottobre.