Brexit: decine di migliaia in corteo contro la sospensione del Parlamento

Diverse migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Gran Bretagna, in un'ottantina di manifestazioni, per denunciare il "colpo di Stato" attuato dal premier, Boris Johnson, con la sua decisione di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali prima della scadenza di Brexit, prevista per il 31 ottobre. I manifestanti si sono riuniti a Manchester ma anche a Edimburgo (in Scozia) e Belfast (Irlanda del Nord) con lo slogan "Stop al colpo di stato". Il raduno e' piu' importante e' quello in corso a Londra, davanti alla residenza del premier, al 10 di Downing Street, dove la folla armata di bandiera dell'Ue ha intonato il coro "Boris Johnson, vergognati!".