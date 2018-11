Brexit, Farage: "La May è finita. Un secondo referendum? Colpo di Stato"

"La mia speranza e la mia preghiera è che il primo ministro venga rimosso. Theresa May è il peggior primo ministro britannico che abbia mai visto nella mia vita ed è il primo ministro più disonesto che abbia mai visto. Sta cercando in tutti i modi di tradire totalmente il voto dei cittadini a favore della Brexit e credo che a questo punto sia davvero arrivata alla fine". E' netto il giudizio di Nigel Farage, padre della Brexit ed ex leader dello Ukip intervistato da Affaritaliani.it, su Theresa May, proprio mentre il governo britannico è nel caos a seguito dell'accordo con Bruxelles per l'Uscita dall'Ue.

Chi dopo la May? "Un leader appropriato che creda nella Brexit". Boris Johnson? "Potrebbe essere Boris oppure anche David Davis, non lo sappiamo. Ma non mi importa un granché chi sia il nuovo primo ministro, l'importante è che creda nella Brexit per liberare il nostro Paese da questa Unione europea che è sempre più forte una dittatura, perfino militare. Serve un premier che ci porti verso la libertà e l'indipendenza", afferma Farage.

L'ex leader dello Ukip si convinto che "non ci saranno nuove elezioni". Quanto all'ipotesi di un secondo referendum sull'uscita dall'Unione europea, afferma: "Spero proprio di no e non credo che ci sarà. Sarebbe un terribile colpo di Stato. Ma non penso proprio che accada", conclude.