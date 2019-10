Brexit, gli unionisti del Dup affondano l'accordo: "Non possiamo sostenerlo"

Il Partito democratico unionista, la formazione politica nordirlandese che garantisce una maggioranza al governo britannico alla Camera dei Comuni, ha annunciato di non poter accettare le ultime proposte formulate dal premier Boris Johnson sulla BREXIT. "Allo stato attuale delle cose, non possiamo sostenere ciò che viene suggerito", hanno reso noto attraverso un comunicato i leader Arlene Foster e Nigel Dodds. "Continueremo a lavorare con il governo per cercare di raggiungere un accordo ragionevole che funzioni per l'Irlanda del nord e tuteli l'integrità economica e costituzionale del Regno Unito".