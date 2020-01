Brexit, il Labour prepara il dopo Corbyn. Il favorito è Keir Starmer

Keir Starmer, il portavoce laburista per la Brexit, è emerso come il politico più accreditato nella corsa alla successione di Jeremy Corbyn. Il Labour dovrebbe eleggere il suo nuovo leader a marzo dopo che Corbyn ha annunciato un passo indietro a causa della pesante sconfitta alle ultime elezioni politiche di dicembre.

Per la leadership Labour possibile sfida con Rebecca Long-Bailey

Un sondaggio tra i membri del partito pubblicato dal quotidiano 'Guardian' attribuisce a Starmer il 61% dei consensi in un eventuale sfida a due con Rebecca Long-Bailey, ministro ombra dell'Industria, che ha forti legami con il sindacato e con l'ala sinistra del partito. Starmer ha vinto in tutte le aree del Paese, ma il suo consenso è risultato in calo tra i membri del partito che hanno votato a favore della Brexit. Il sondaggio si è svolto su un campione di 1.059 membri dei Labour.