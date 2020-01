Brexit, Javid: "Accordo commerciale con Ue possibile entro il 2020"

Un accordo commerciale post-Brexit fra Regno Unito e Ue si può "fare assolutamente" prima della fine del periodo di transizione il prossimo 31 dicembre. A esprimere fiducia nella timetable per l'intesa è il cancelliere dello Scacchiere britannico Sajid Javid, che in un panel a Davos ha spiegato come ci sia "una forte convinzione da entrambe le parti che si possa fare" l'accordo anche se "entrambe le parti riconoscono che si tratta di un calendario serrato, con molto da fare".

L'enfasi di Javid è stata in un certo senso 'contestata' da un altro partecipante al confrontoSteven Mnuchin. Il segretario Usa al Tesoro pur ribadendo come Washington "non vede l'ora di un nuovo accordo commerciale con il Regno Unito" definita "una nostra grande priorità per quest'anno" si è detto "un po 'deluso" dalla priorità attribuita da Londra all'accordo con Bruxelles. "Pensavo che saremmo venutio per primi" ha concluso.