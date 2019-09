Brexit, Juncker: "E' ancora possibile un accordo"

"Possiamo avere un accordo" tra Ue e Regno Unito sulla Brexit, ma non so se le possibilita' sono piu' del 50%. Cosi' il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un'intervista a Sky News. Juncker ha ricordato che, "se ci sara' una Brexit senza accordo", il rischio e' un confine rigido tra Irlanda del Nord e repubblica d'Irlanda, ma ha tenuto a sottolineare che la responsabilita' delle conseguenze dell'uscita dalla Ue "non sono in alcun modo dell'Unione europea", perche' si tratta di una "decisione britannica". Il presidente della Commissione Ue ha assicurato che la Ue e' pronta per affrontare lo scenario no-deal, ma ha detto di "non essere cosi' sicuro" che lo sia il Regno Unito.