Brexit, Juncker gela Theresa May: "L'accordo non sarà rinegoziato"

Le decisioni di ieri prese dalla Camera dei Comuni britannica non cambiano il quadro: "Brexit non sarà rinegoziata". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo parlando dell'accordo già concordato che "resta il solo e il migliore possibile, come abbiamo già detto più volte". Proprio per questo teme che, dopo le decisioni di Londra possano aumentare "i rischi di uscita disordinata del Regno Unito dall'Unione europea" anche se si dice ottimista sull'accordo.

Juncker ha sollecitato l'Ue a tenere il punto, a fronte del fatto che il Parlamento britannico non sembra avere un piano alternativo, ma solo "molte contrarietà" a quanto già concordato. E' importante che l'Ue resti calma, unita e determinata".

Brexit: Barnier, non accettiamo gioco scaricabarile Gb - "Ho difficolta' ad accettare questo gioco dello scaricabarile che alcuni" in Gran Bretagna "vogliono giocare contro di noi", dal momento che la premier Theresa May "ha preso le distanze dall'accordo che aveva lei stessa negoziato". Cosi' il capo negoziatore Ue Michel Barnier al Parlamento europeo durante il dibattito sulla Brexit, ricordando che l'Ue "ha sempre negoziato con e non contro la Gran Bretagna".