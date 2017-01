Brexit, la Corte suprema britannica: voti il Parlamento. Schiaffo alla May

La premier britannica Theresa May dovra' attendere il 'via libera' del Parlamento per aprire i negoziati formali di uscita dall'Ue. Lo ha deciso la Corte Suprema di Londra.

Brexit: Corte, niente veto per Scozia, Galles e Ulster

La Corte Suprema britannica ha escluso qualunque potere di veto da parte delle assemblee di Scozia, Galles e Irlanda del Nord sulla Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Lo ha annunciato il presidente della Corte, affrontando il secondo punto del suo verdetto odierno e respingendo il tentativo di far valere in questo caso il potere della devolution.