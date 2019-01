Brexit, la May si salva per pochi voti. L'Ue lavora al rinvio fino al 2020

Il primo ministro britannico Theresa May ha superato nuovamente lo scoglio del voto di fiducia. La mozione contro di lei presentata dal leader laburista Jeremy Corbyn e' infatti stata sconfitta con 325 voti a sfavore a fronte di 306 voti a favore. La May ha ora tre giorni di lavori parlamentari per tornare davanti al Parlamento con un nuovo piano di azione per la Brexit.



Brexit: l'Ue lavora a rinvio Brexit fino al 2020 - L'Unione Europea sta valutando se rinviare la Brexitfino al 2020. Lo scrive il quotidiano britannico Times, dopo cheGermania e Francia si sono detti pronti a allungare il negoziatoconsiderate le difficolta' del governo di Theresa May che non e'riuscita a far approvare l'accordo siglato con Bruxelles e anzi staseradeve affrontare una mozione di sfiducia al governo. Considerata lapesante sconfitta subita da May sull'accordo concordato con Bruxelles,diplomatici e funzionari stanno lavorando a una estensione dellaprocedura di uscita sancita dall'Art.50 (finora si era sempre pensato auna proroga dal 29 marzo fino alla fine di giugno) e stanno cercando lestrade giuridiche per rinviare il ritiro fino al prossimo anno.