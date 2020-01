Brexit, la Scozia non molla e sfida Boris Johnson: Presto saremo indipendenti

"Presto la Scozia sara' indipendente, noi vogliamo l'Ue", ha detto in un'intervista a Repubblica il leader del partito nazionalista scozzese Ian Blackford. Ma gli scozzesi non seguiranno la via catalana all'indipendenza: "No. Statene certi. Per noi quella catalana non e' la strada giusta. Noi vogliamo restare nella legalita' perche' un secondo referendum sull'indipendenza della Scozia si imporra' e trionfera' naturalmente".

Per questo continueranno le manifestazioni e la mobilitazione con l'obiettivo di costringere il premier Boris Johnson, che non ne vuol sentir parlare, a concedere la consultazione. La Scozia "vuole restare nell'Unione europea. brexit potra' costare fino a 80.000 posti di lavoro per gli scozzesi". Nell'Ue ma non nell'euro: "Ah certo che no! Mi tengo la sterlina. La sterlina scozzese!".