Brexit: la Spagna si candida ad attrarre aziende in fuga dal Regno Unito

Potrebbe essere la Spagna il 'deus ex machina' per le aziende in fuga dalla Brexit. Lo fanno intendere gli indicatori economici del Paese - crescita al di sopra del 3% per tre anni consecutivi e poi del 2,6% nel 2019 - ma anche l'aumento degli incentivi, in particolare a favore dell'innovazione tecnologica in particolare per le piccole e medie imprese. Ma ci sono pure ulteriori segnali: "Si stanno moltiplicando le richieste di assistenza per nuovi progetti industriali da realizzare qui", afferma Marco Bolognini, avvocato d'affari italiano in Spagna dello studio Maio Legal, specializzato nel settore corporate nonche' autorevole editorialista del quotidiano economico Expansion. "E sono richieste che arrivano da aziende che prima guardavano senz'altro alla Gran Bretagna come l'hub perfetto per il mercato europeo".

I motivi sono semplici: la Spagna nel 2020 si presenta come una "alternativa valida e piu' economica rispetto ad altri Paesi per delocalizzarsi", aggiunge Bolognini. Un fenomeno a tutto campo, quello che si preannuncia, non solo per le realta' industriali e le medie imprese, ma anche le attivita' fintech (ossia che forniscono prodotti e servizi finanziari attraverso le piu' avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione), come suggerisce anche uno studio dell'influente think-tank spagnolo Funcas nel suo piu' recente outlook: "La Spagna ha visto crescere esponenzialmente le sue aziende Fintech, e da molte di queste ci si aspetta che competano direttamente con le banche piu' affermate nei due settori sempre piu' interconnessi del finanziamento e dell'innovazione".

Poi ci sono sintomi forse meno importanti dal punto di vista numerico, ma certamente significativi come il fatto che nei primi 10 mesi del 2019 il numero di cittadini britannici che hanno chiesto di ottenere la cittadinanza spagnola e' triplicato. E ancora. "Si sta muovendo qualcosa in diversi rami d'attivita' gestiti a Londra che guardavano all'America latina: oggi appare sempre piu' probabile che queste realta' decidano di deviare verso Madrid, visto come hub naturale verso oltreoceano", continua Bolognini.