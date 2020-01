Brexit, le imprese chiedono a Johnson chiarezza sul negoziato con l'Ue

BREXIT: IMPRESE CHIEDONO A JOHNSON CHIAREZZA SU NEGOZIATO CON UE

Le imprese britanniche chiedono a Boris Johnson di chiarire gli obiettivi del prossimo negoziato commerciale con l'Unione europea, lamentando che l'incertezza frena gli investimenti. E' quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Insititute of Directors, che ha raccolto le impressioni di quasi mille dirigenti d'azienda, convinti che la fase post Brexit successiva al 31 gennaio non dia sufficienti garanzie per "sbloccare gli investimenti". A preoccupare sono i tempi molto ristretti a disposizione di Londra e Bruxelles per raggiungere un nuovo accordo commerciale entro la fine del 2020.

Il premier finora non ha escluso che, in caso di mancato accordo, il Regno Unito possa divorziare definitivamente dalla Ue senza un nuovo trattato commerciale. Per l'Institute of Directors, rendere noti gli obiettivi del negoziato consentirebbe di "mitigare l'incertezza che le aziende si trovano ad affrontare e consentirebbe loro di prepararsi ai cambiamenti che potrebbero arrivare alla fine dell'anno". L'IoD sottolinea che i manager "hanno bisogno di sapere quali siano le priorità del governo per l'accesso al mercato Ue".