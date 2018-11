Brexit, May al Parlamento: non esiste accordo migliore

La premier britannica, Theresa May, difende l'intesa raggiunta con l'Ue su Brexit davanti alla Camera dei comuni. "Non c'e' accordo migliore a disposizione", ha dichiarato. Per la premier, quello siglato ieri dal Consiglio europeo, rappresenta "un accordo giusto che rispetta la volonta' del popolo britannico".

L'intesa di Brexit siglata dai leader Ue e' "un atto nazionale di autolesionismo". Cosi' l'ha definita Jeremy Corbyn, il leader dei laburisti, replicando durante l'audizione alla Camera dei comuni della premier Theresa May. Secondo Corbyn l'accordo "non restituisce il controllo" e rende il Paese meno prospero. Invita quindi la Camera a votare contro.