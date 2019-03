Brexit, May verso un'altra sconfitta. L'accordo con l'Ue verso la bocciatura

Lo European Research Group, la formazione pro-Brexit che raggruppa numerosi deputati del partito conservatore, intende votare questa sera contro l'accordo raggiunto da Theresa May con Bruxelles. E' quanto ha dichiarato alla Bbc una figura di spicco della formazione, Bill Cash. "Alla luce della nostra analisi legale e di altre - ha detto - non raccomandiamo di accettare la mozione del governo". Lo stesso procuratore generale Geoffrey Cox ha sferrato un colpo probabilmente letale alle possibilita' della May di vedere approvato il suo accordo quando ha dichiarato oggi al Parlamento che le nuove rassicurazioni ottenute ieri dall'Unione Europea non hanno modificato la situazione ed eliminato il rischio che la soluzione di backstop fra le due Irlande diventi permanente.



"I rischi sul backstop sono rimasti invariati" ha detto Cox pur spiegando poi in un passo successivo che questi rischi sono attenuati rispetto alla prima versione dell'accordo. E' orientato a votare contro anche il Democratic Unionist Party (Dup). Secondo fonti raccolte dal Guardian, il partito "non puo' sostenere l'accordo negoziato dal primo ministro". Per la May appare comunque inevitabile una nuova sconfitta dopo quella umiliante accusato con 230 voti di scarto a gennaio. Sono comunque ancora possibili sorprese dell'ultimo momento considerato che i Brexiters temono che uno slittamento dell'articolo 50 potrebbe portare in definitiva a un secondo referendum e dunque a un abbandono del progetto di uscita della Gb dalla Ue. Appare in ogni caso probabile che se sara' sconfitta anche stasera, sara' per un numero inferiore di voti rispetto a gennaio. Nel corso del dibattito alla Camera una deputata, secondo quanto riportato dal Guardian, avrebbe detto che la May "non ha tirato un coniglio fuori dal cilindro ma un criceto ma che in ogni caso questo e' un risultato sufficiente".